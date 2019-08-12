Лидер сепаратистов Йемена заявил о готовности к мирным переговорам под эгидой Саудовской Аравии

Глава Южного переходного совета (ЮПС) Йемена, выступившего против йеменского правительства, Айдарус аз-Зубайди заявил о согласии на предложенные Эр-Риядом экстренные переговоры с целью стабилизации ситуации, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".

На прошлой неделе сепаратисты из ЮПС, воевавшие на стороне арабской коалиции против йеменских повстанцев-хуситов, взяли под контроль Аден, где размещается признанное международным сообществом правительство Йемена, другие правительственные объекты, а также военные базы. В ходе боевых действий, по данным ООН, погибли не менее 40 человек, и 260 получили ранения.

Однако в понедельник Айдарус аз-Зубайди заявил о готовности "работать ответственно с Саудовской Аравией для урегулирования этого кризиса" и "со всей искренностью принять участие во встрече, предложенный королевством Саудовская Аравия".

По словам лидера, ЮПС "вновь выражает приверженность соблюдению режима прекращения огня", к которому в минувшую субботу призвала арабская коалиция.

В то же время он обвинил силы, лояльные президенту Йемена Мансуру Хади, в провоцировании насилия. Айдарус аль-Зубайди утверждал, что они планировали убить лидеров ЮПС, а затем спровоцировать бойцов совета на выступление и уничтожить их.

Он также сообщил, что ЮПС обнаружили у сил Мансура Хади вооружений и экипировки в "достаточном количестве, чтобы сражаться с иранскими врагами-хуситами на всех фронтах и в течение 12 месяцев, без поддержки коалиции".

В свою очередь, отмечает "Дейли стар", после захвата Адена йеменское правительство обвинило ЮПС и ОАЭ в перевороте против него.

Ранее возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция потребовала от сепаратистов из ЮПС Йемена оставить захваченные ими военные базы и другие объекты в Адене и вернуться на прежние позиции, пригрозив в противном случае военными действиями. В то же время Эр-Рияд выступил с предложением поведения экстренного саммита сторон для восстановления порядка, а также прекращения огня.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

"Дейли стар" напоминает, что хуситы удерживают значительные территории на севере Йемена, включая столицу страны Сану.