Саммит РФ-Азербайджан-Иран откладывается - Песков

Встреча президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Рухани перенесена на более поздний срок, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в понедельник.

"Саммит президентов России, Азербайджана и Ирана, который планировалось провести на этой неделе, переносится на более поздние сроки по техническим причинам", - сказал Песков.