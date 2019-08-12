Президент Молдавии не исключает пересмотра договоренностей с МВФ о повышении налогов

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что некоторые договоренности с МВФ, касающиеся повышения ряда налогов, могут быть пересмотрены.
Он написал об этом в понедельник на своей странице в Facebook, рассказывая о состоявшейся в понедельник встрече с председателем парламента Зинаидой Гречанной и лидерами парламентской фракции Партии социалистов.
"Учитывая многочисленные замечания со стороны предпринимателей, решили провести отдельные, более детальные дискуссии с кабинетом министров и представительством МВФ в Молдавии. Их тема - своевременность и эффект предложенных мер, в особенности в том, что касается повышения некоторых налогов", - сообщил Додон.
Он отметил также "решительную настроенность и политическую волю" собеседников "для осуществления истинной реформы в области юстиции".
"Фракция ПСРМ подготовила концепцию этой реформы, которая в предстоящие недели будет обсуждена с партнёрами по коалиции и представлена на публичные консультации с обществом", - сообщил Додон, который является неформальным лидером партии.
По его словам, фракция ПСРМ "выразила полную поддержку инициативе президента об индексации пенсий два раза в год: 1 апреля и 1 октября".
Додон отметил, что участники встречи согласились с тем, что местные выборы 20 октября должны пройти по высоким демократическим стандартам, восстановив конституционное право граждан на свободные и демократические выборы".
"До конца августа, у властей будет очень насыщенная повестка, которая включает внеочередные заседания парламента Молдавии, заседание Высшего совета безопасности и другие важные мероприятия", - сообщил глава государства.
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