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СНГ 12.08.2019 20:50

Президент Молдавии не исключает пересмотра договоренностей с МВФ о повышении налогов

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что некоторые договоренности с МВФ, касающиеся повышения ряда налогов, могут быть пересмотрены.

Он написал об этом в понедельник на своей странице в Facebook, рассказывая о состоявшейся в понедельник встрече с председателем парламента Зинаидой Гречанной и лидерами парламентской фракции Партии социалистов.

"Учитывая многочисленные замечания со стороны предпринимателей, решили провести отдельные, более детальные дискуссии с кабинетом министров и представительством МВФ в Молдавии. Их тема - своевременность и эффект предложенных мер, в особенности в том, что касается повышения некоторых налогов", - сообщил Додон.

Он отметил также "решительную настроенность и политическую волю" собеседников "для осуществления истинной реформы в области юстиции".

"Фракция ПСРМ подготовила концепцию этой реформы, которая в предстоящие недели будет обсуждена с партнёрами по коалиции и представлена на публичные консультации с обществом", - сообщил Додон, который является неформальным лидером партии.

По его словам, фракция ПСРМ "выразила полную поддержку инициативе президента об индексации пенсий два раза в год: 1 апреля и 1 октября".

Додон отметил, что участники встречи согласились с тем, что местные выборы 20 октября должны пройти по высоким демократическим стандартам, восстановив конституционное право граждан на свободные и демократические выборы".

"До конца августа, у властей будет очень насыщенная повестка, которая включает внеочередные заседания парламента Молдавии, заседание Высшего совета безопасности и другие важные мероприятия", - сообщил глава государства.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАЛОГИ, МВФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]