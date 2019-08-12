Джонсон обвинил Корбина в намерении саботировать процесс Brexit

Лидер оппозиционной в Британии Лейбористской партии Джереми Корбин преследует цель отменить результаты референдума 2016 года о выходе страны из ЕС и затянуть на многие годы процесс Brexit, заявил в понедельник британский премьер-министр Борис Джонсон.
"Джереми Корбин хочет отменить (результаты - ИФ) референдума и спорить годами о Brexit. Я привержен задаче вести нашу страну вперед и обеспечить выход Британии из ЕС к 31 октября", - написал он на своей странице в Twitter.
В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.
Джонсон занимает жесткую позицию по Brexit, обещая выйти из ЕС при любом раскладе в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября. Это беспокоит многих членов парламента, которые не хотят радикального разрыва отношений с ЕС.
Также Джонсон ранее заявлял, что сделка с ЕС, согласованная его предшественницей Терезой Мэй с Брюсселем, мертва. Он неоднократно говорил, что готов к переговорам с Брюсселем, однако в ЕС заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки.
Армянский военнослужащий бежал на сторону Азербайджана из-за бесчеловечного обращения на службе
Саммит РФ-Азербайджан-Иран откладывается - Песков
ЦБ Китая готовится к выпуску собственной криптовалюты
Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $58,5 за баррель
Аргентинские бонды падают на результатах предварительных президентских выборов
Россияне в первом полугодии 2019г совершили около 353 тыс. поездок в Азербайджан
Число бронирований туров в Гонконг снизилось почти вдвое из-за акций протеста
В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту утопления четверых детей в Каспийском море
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору