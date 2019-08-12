Спецпредставитель США по Афганистану назвал продуктивными переговоры с талибами

Переговоры между представителями США и движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), прошедшие в Дохе, были продуктивными, заявил в понедельник спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Мы завершили этот раунд переговоров, начавшийся между "Талибаном" и США 3 августа. В последние два дня стороны сфокусировали внимание на технических деталях. Они (переговоры - ИФ) были продуктивными", - написал Халилзад в твиттере.

Он возвращается в Вашингтон, чтобы проконсультироваться по дальнейшим шагам США.

В распространенном в понедельник заявлении представителя талибов Забиуллы Муджахида говорится, что раунд был длительным и полезным, и стороны решили проконсультироваться со своим руководством по вопросам дальнейших шагов.

Переговоры, проводимые в Катаре с конца прошлого года между талибами и американскими официальными лицами, принесли надежды на соглашение, которое позволит Вашингтону вывести войска из Афганистана в обмен на обязательства движения "Талибан" не использовать афганскую территорию в качестве базы для подготовки боевиков.