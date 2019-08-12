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Дальнее зарубежье 12.08.2019 18:20

Спецпредставитель США по Афганистану назвал продуктивными переговоры с талибами

Переговоры между представителями США и движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), прошедшие в Дохе, были продуктивными, заявил в понедельник спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Мы завершили этот раунд переговоров, начавшийся между "Талибаном" и США 3 августа. В последние два дня стороны сфокусировали внимание на технических деталях. Они (переговоры - ИФ) были продуктивными", - написал Халилзад в твиттере.

Он возвращается в Вашингтон, чтобы проконсультироваться по дальнейшим шагам США.

В распространенном в понедельник заявлении представителя талибов Забиуллы Муджахида говорится, что раунд был длительным и полезным, и стороны решили проконсультироваться со своим руководством по вопросам дальнейших шагов.

Переговоры, проводимые в Катаре с конца прошлого года между талибами и американскими официальными лицами, принесли надежды на соглашение, которое позволит Вашингтону вывести войска из Афганистана в обмен на обязательства движения "Талибан" не использовать афганскую территорию в качестве базы для подготовки боевиков.

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Тэги: США, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]