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Финансы 12.08.2019 19:15

Аргентинские бонды падают на результатах предварительных президентских выборов

Государственные облигации Аргентины упали в цене на итогах предварительных президентских выборов, на которых победу одерживает оппозиционный кандидат Альберто Фернандес.

Доходность евробондов Аргентины с погашением в 2028 году подскочила почти на 3 процентных пункта, до 13,46%, максимальных с 2017 года. Цена долларовых бондов с погашением в 2048 году упала на 17% в Нью-Йорке, сообщает агентство Bloomberg.

По предварительным данным, оппозиционный кандидат Фернандес, который шел в связке с бывшим президентом страны Кристиной Киршнер, одерживает победу над действующим президентом Маурисио Макри, набрав 47% голосов против 32%. Окончательные выборы пройдут 27 октября.

"Это очень негативная новость для рынка, - говорит старший стратег BTG Каролина Джальди. - Скорее всего, рынок воспримет это как окончательную победу Фернандеса".

Тем временем песо отреагировал на результаты выборов сдержанно, практически не меняясь в паре с долларом. С начала года аргентинская валюта потеряла 17%, демонстрируя худшую динамику среди валют развивающихся стран.

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Тэги: АРГЕНТИНА, ОБЛИГАЦИИ, СНИЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]