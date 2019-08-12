Аргентинские бонды падают на результатах предварительных президентских выборов

Государственные облигации Аргентины упали в цене на итогах предварительных президентских выборов, на которых победу одерживает оппозиционный кандидат Альберто Фернандес.

Доходность евробондов Аргентины с погашением в 2028 году подскочила почти на 3 процентных пункта, до 13,46%, максимальных с 2017 года. Цена долларовых бондов с погашением в 2048 году упала на 17% в Нью-Йорке, сообщает агентство Bloomberg.

По предварительным данным, оппозиционный кандидат Фернандес, который шел в связке с бывшим президентом страны Кристиной Киршнер, одерживает победу над действующим президентом Маурисио Макри, набрав 47% голосов против 32%. Окончательные выборы пройдут 27 октября.

"Это очень негативная новость для рынка, - говорит старший стратег BTG Каролина Джальди. - Скорее всего, рынок воспримет это как окончательную победу Фернандеса".

Тем временем песо отреагировал на результаты выборов сдержанно, практически не меняясь в паре с долларом. С начала года аргентинская валюта потеряла 17%, демонстрируя худшую динамику среди валют развивающихся стран.