Ирак наращивает экспорт нефти, продолжает попытки привлечь мировые компании для развития нефтедобычи на юге страны

Ирак, увеличивший в июле экспорт нефти на 1,3% по отношению к предыдущему месяцу, продолжает переговоры с американским нефтегазовым мейджором ExxonMobil по вопросу развития нефтегазовых объектов на юге страны, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на министерство нефти страны.

Иракское ведомство сообщило, что продолжает переговоры с американской корпорацией с целью заключения объемного соглашения о совершенствовании нефтегазовой инфраструктуры на юге страны.

Министерство пояснило, что достигнутые недавно с британской BP и итальянской ENI договоренности касаются лишь обустройства двух морских нефтепроводов, обеспечивающих экспорт нефти через южную трубопроводную систему. Соглашения с этими компаниями не являются частью всеобъемлющего проекта по развитию южного нефтедобывающего региона Ирака со сроком действия 30 лет и стоимостью $53 млрд.

Отсутствие окончательного соглашения с ExxonMobil не означает прекращение переговоров и выхода компании из числа возможных участков проекта, отмечает министерство.

Ранее министерство нефти сообщило о наращивании Ираком экспорта нефти в июле до 3,566 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 3,52 млн б/с в июне 2019 года.

По данным ведомства, экспорт сырья с южных месторождений страны в районе Басры в июле составил 3,435 млн б/с по сравнению с 3,39 млн б/с в предыдущем месяце.

Что же касается поставок нефти с месторождения Киркук на севере страны (Иракский Курдистан - ИФ) в направлении турецкого экспортного терминала Джейхан, то они составили в среднем 101 тыс. б/с.

Ирак, согласно данным министерства, продавал в июле нефть по средней цене $61,156 за баррель, сумма экспортной выручки составила $6,76 млрд.

CNBC отмечает, что страна не может в полном объеме использовать свои мощности по добыче нефти, оцениваемые в 5 млрд б/с, в связи с договоренностями в рамках ОПЕК+ .