Армянский военнослужащий бежал на сторону Азербайджана из-за бесчеловечного обращения на службе

Азербайджанские военные в понедельник задержали военнослужащего вражеской армии Аро Казаряна, сбежавшего из своей части из-за бесчеловечного обращения, отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
«Казарян был задержан в понедельник утром на линии фронта в направлении Физулинского района благодаря бдительности азербайджанских воинских частей. В результате предварительного допроса задержанного выяснилось, что причиной побега военнослужащего вражеской армии стал произвол, невыносимое и бесчеловечное обращение в воинской части, где Казяран проходил службу», -отмечается в информации.
По данным Минобороны, о том, что армянский военнослужащий Казарян в течение длительного периода времени неоднократно подвергался физическому и моральному давлению со стороны своих командиров и других военнослужащих свидетельствуют также гематомы и раны на его теле.
«В настоящее время Казаряну оказывается медицинская помощь. Принимаются соответствующие меры для расследования инцидента», - говорится в сообщении.
Н.Аббасова
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