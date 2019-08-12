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Карабахский конфликт 12.08.2019 18:13

Армянский военнослужащий бежал на сторону Азербайджана из-за бесчеловечного обращения на службе

Азербайджанские военные в понедельник задержали военнослужащего вражеской армии Аро Казаряна, сбежавшего из своей части из-за бесчеловечного обращения, отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

«Казарян был задержан в понедельник утром на линии фронта в направлении Физулинского района благодаря бдительности азербайджанских воинских частей. В результате предварительного допроса задержанного выяснилось, что причиной побега военнослужащего вражеской армии стал произвол, невыносимое и бесчеловечное обращение в воинской части, где Казяран проходил службу», -отмечается в информации.

По данным Минобороны, о том, что армянский военнослужащий Казарян в течение длительного периода времени неоднократно подвергался физическому и моральному давлению со стороны своих командиров и других военнослужащих свидетельствуют также гематомы и раны на его теле.

«В настоящее время Казаряну оказывается медицинская помощь. Принимаются соответствующие меры для расследования инцидента», - говорится в сообщении.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ВОЕННЫЙ, ПОБЕГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]