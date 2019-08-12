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Дальнее зарубежье 12.08.2019 21:40

Участнику парижских терактов Абдесламу выдвинуты в Бельгии обвинения в терроризме

Единственному, как считается, выжившему из группы исламских террористов, совершивших нападения в Париже 13 ноября 2015 года, Салаху Абдесламу в Бельгии официально предъявлены обвинения по делу о терактах 22 марта 2016 года в Брюсселе, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на бельгийскую федеральную прокуратуру.

29-летний Абдеслам, по заключению прокуратуры, обвиняется "в участии в деятельности террористической группы".

Теракты самоубийц, ответственность за которые взяла на себя группировка "Исламское государство" повлекли гибель 32 и ранения 340 человек в международном аэропорту Брюсселя "Завентем" и в метро бельгийской столицы.

По данным следствия, теракты в Брюсселе были заказаны из Сирии и организованы франко-бельгийской террористической ячейкой, причастной также к парижским терактам 13 ноября 2015 года, в которых погибли 130 человек.

Процесс по делу о терактах в Брюсселе откроется в будущем году и будет проведен в бывшей штаб-квартире НАТО в столице Бельгии, сообщил французская радиостанция France Info. Как ожидается, суд продлится от шести до восьми месяцев.

В числе главных обвиняемых этого процесса Мохаммед Абрини и Осама Крайем, арестованные в апреле 2016 года. Абрини был среди террористов, планировавших подорвать себя в аэропорту Брюсселя, но он не подорвался, а убежал в последний момент. Крайем готовился к совершению теракта в метро, но также в последний момент не стал в нем участвовать.

Что касается процесса по терактам в Париже, по данным FranceInfo, он начнется не раньше 2021 года.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]