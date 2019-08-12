Участнику парижских терактов Абдесламу выдвинуты в Бельгии обвинения в терроризме

Единственному, как считается, выжившему из группы исламских террористов, совершивших нападения в Париже 13 ноября 2015 года, Салаху Абдесламу в Бельгии официально предъявлены обвинения по делу о терактах 22 марта 2016 года в Брюсселе, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на бельгийскую федеральную прокуратуру.
29-летний Абдеслам, по заключению прокуратуры, обвиняется "в участии в деятельности террористической группы".
Теракты самоубийц, ответственность за которые взяла на себя группировка "Исламское государство" повлекли гибель 32 и ранения 340 человек в международном аэропорту Брюсселя "Завентем" и в метро бельгийской столицы.
По данным следствия, теракты в Брюсселе были заказаны из Сирии и организованы франко-бельгийской террористической ячейкой, причастной также к парижским терактам 13 ноября 2015 года, в которых погибли 130 человек.
Процесс по делу о терактах в Брюсселе откроется в будущем году и будет проведен в бывшей штаб-квартире НАТО в столице Бельгии, сообщил французская радиостанция France Info. Как ожидается, суд продлится от шести до восьми месяцев.
В числе главных обвиняемых этого процесса Мохаммед Абрини и Осама Крайем, арестованные в апреле 2016 года. Абрини был среди террористов, планировавших подорвать себя в аэропорту Брюсселя, но он не подорвался, а убежал в последний момент. Крайем готовился к совершению теракта в метро, но также в последний момент не стал в нем участвовать.
Что касается процесса по терактам в Париже, по данным FranceInfo, он начнется не раньше 2021 года.
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