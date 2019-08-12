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Финансы 12.08.2019 20:02

ЦБ Китая готовится к выпуску собственной криптовалюты

Народный банк Китая (китайский ЦБ) "близок" к выпуску собственной криптовалюты, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя руководства регулятора.

Эксперты банка с прошлого года активно работают над разработкой криптовалюты, и она "близка к выпуску", сказал заместитель руководителя отдела платежей Народного банка Китая Му Чанчунь на мероприятии в рамках форума China Finance 40 Forum в городе Ичунь.

При этом он не стал вдаваться в подробности относительно сроков выпуска криптовалюты.

В отличие от децентрализованных криптовалют на основе технологии блокчейн, валюта, которую планирует выпустить китайский ЦБ, должна способствовать усилению контроля Пекина над финансовой системой.

Согласно патентам, зарегистрированным регулятором, потребители и компании будут скачивать электронный кошелек и обменивать юани на криптовалюту, которую они смогут использовать для осуществления и приема платежей. При этом ЦБ Китая сможет отслеживать транзакции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, БАНК, КРИПТОВАЛЮТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]