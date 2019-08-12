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ТЭК 12.08.2019 18:57

Saudi Aramco готова к IPO, ждет благоприятной рыночной конъюнктуры

Saudi Aramco готова к IPO, ждет благоприятной рыночной конъюнктуры, сообщил финансовый директор и старший вице-президент по финансовой стратегии и развитию Saudi Aramco Халид Аль Даббах в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"В целом, компания готова к IPO", - сказал он, подчеркнув, что акционеры примут решение выйти на IPO, когда посчитают рыночную ситуацию благоприятной.

В понедельник Saudi Aramco обнародовала свою отчетность впервые в преддверии размещения облигаций на сумму $12 млрд. Во время телефонной конференции Халид Аль Даббах отметил, что больше в 2019 году Saudi Aramco не планирует выпускать облигации.

"У компании нет планов по выпуску облигаций в 2019 году, но мы планируем сохранить и расширить наши отношения с рынками долгового капитала в будущем, и мы рассмотрим все доступные нам варианты", - сказал он, отметив, что это и еврооблигации, и "зеленые" облигации и долларовые исламские облигации (сукук).

Saudi Aramco входит в число крупнейших нефтегазовых компаний мира, ее штат насчитывает около 76 тыс. сотрудников. Как сообщалось, компания планирует первичное размещение своих акций в 2020 или 2021 году. IPO может стать крупнейшим в мире - власти Саудовской Аравии планируют привлечь около $100 млрд от размещения 5% акций, что предусматривает капитализацию компании в размере $2 трлн.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, SAUDI, ARAMCO, IPO

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]