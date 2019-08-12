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Дальнее зарубежье 12.08.2019 23:15

В Греции призывают страны ЕС справедливее распределять мигрантов по Европе

В Греции в понедельник призвали ЕС сделать более справедливой систему распределения иммигрантов между странами-членами союза, сообщают европейские СМИ.

Заместитель министра по делам защиты граждан Георгиос Кумутсакос приветствовал тот факт, что избранная на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала миграционный вопрос одним из приоритетов своей политики.

По словам Кумутсакоса, Афины "с нетерпением ждут специальных европейских механизмов, нацеленных, с одной стороны, на справедливое распределение мигрантов, а с другой стороны - на более эффективную политику по их возвращению в другие страны, откуда они прибыли".

Он также выразил надежду на выработку нового соглашения по предоставлению статуса беженца. Кумутсакос отметил, что "с 7 июля не было ни дня, чтобы не прибыли мигранты".

"Греция уже исчерпала свои возможности и с нетерпением ждет эффективного сотрудничества по этому вопросу с Еврокомиссией и другими странами-членами", - добавил он.

Европейские СМИ отмечают, что на греческие острова, в частности Лесбос, приходится основной поток нелегальных мигрантов, которые пытаются добраться до Европы через Средиземное море.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ЕС, МИГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]