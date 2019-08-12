Американские военные прибыли на границу Турции с Сирией для создания зоны безопасности

Минобороны Турции сообщило о прибытии в понедельник шести американских военнослужащих на границу Турции с Сирией в рамках работы по созданию зоны безопасности, передает агентство "Анадолу".
"Американская делегация в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией", - цитирует агентство заявление военного ведомства.
Там отмечается, что "центр совместных операций по Сирии планируется задействовать в ближайшие дни". Этот центр - один из компонентов американо-турецкой зоны безопасности.
Турция и США на прошедшей неделе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.
Турция, желающая защитить свои границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на десятки километров вглубь территории Сирии. Кроме того Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.
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