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Дальнее зарубежье 12.08.2019 20:20

Американские военные прибыли на границу Турции с Сирией для создания зоны безопасности

Минобороны Турции сообщило о прибытии в понедельник шести американских военнослужащих на границу Турции с Сирией в рамках работы по созданию зоны безопасности, передает агентство "Анадолу".

"Американская делегация в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией", - цитирует агентство заявление военного ведомства.

Там отмечается, что "центр совместных операций по Сирии планируется задействовать в ближайшие дни". Этот центр - один из компонентов американо-турецкой зоны безопасности.

Турция и США на прошедшей неделе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на десятки километров вглубь территории Сирии. Кроме того Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, СИРИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]