Почти 200 человек стали жертвами наводнений в Индии, около миллиона эвакуированы

Не менее 184 человек погибли в результате наводнений на юге Индии, сообщают местные СМИ.
Спасатели эвакуировали из затопленных районов около 1 млн человек.
Сильнее всего в результате наводнений пострадал штат Керала, который популярен, в частности, среди туристов.
Многие дороги затоплены, в результате чего отдаленные населенные пункты оказались заблокированы. Для оказания помощи местным жителям задействованы военные, в том числе транспортная авиация.
На прошлой неделе на южные районы Индии обрушились сильные муссоны, которые вызывали наводнения.
Страны Южной Азии ежегодно страдают от муссонных дождей в летний период. В июле в Индии, Непале и Бангладеш из-за наводнений погибли 160 человек.
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