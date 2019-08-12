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Дальнее зарубежье 12.08.2019 20:09

Почти 200 человек стали жертвами наводнений в Индии, около миллиона эвакуированы

Не менее 184 человек погибли в результате наводнений на юге Индии, сообщают местные СМИ.

Спасатели эвакуировали из затопленных районов около 1 млн человек.

Сильнее всего в результате наводнений пострадал штат Керала, который популярен, в частности, среди туристов.

Многие дороги затоплены, в результате чего отдаленные населенные пункты оказались заблокированы. Для оказания помощи местным жителям задействованы военные, в том числе транспортная авиация.

На прошлой неделе на южные районы Индии обрушились сильные муссоны, которые вызывали наводнения.

Страны Южной Азии ежегодно страдают от муссонных дождей в летний период. В июле в Индии, Непале и Бангладеш из-за наводнений погибли 160 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, НАВОДНЕНИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]