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Трамп обсудил по телефону с Джонсоном торговлю и глобальную безопасность, ждет скорой встречи - Белый дом

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что рассчитывает на скорую встречу, сообщают американские СМИ в понедельник со ссылкой на Белый дом.

"Президент выразил признательность за прочное сотрудничество Великобритании в решении глобальных вызовов, он рассчитывает на личную встречу с ним (Борисом Джонсоном - ИФ) в ближайшем будущем", - заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.

Разговор между Трампом и Джонсоном состоялся в понедельник. Они обсудили "широкий спектр вопросов, в том числе торговлю и глобальную безопасность", сообщили в Белом доме.

В начале августа Белый дом также сообщал о телефонном разговоре Трампа с Джонсоном. Тогда Трамп заявил Джонсону, что с нетерпением ждет скорой встречи с премьер-министром Великобритании на саммите G7 во Франции.

Саммит "группы семи" пройдет с 24 по 26 августа в Биаррице.

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Тэги: США, БРИТАНИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]