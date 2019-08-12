Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9032 RUR   0.0261 GBR   2.0629 TRY   0.3104

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.54 1.45 Brent 57.38 1.15

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.08.2019 20:56

Каждый пятый британец запасает продукты и лекарства из-за Brexit - исследование

Каждый пятый британец запасает еду, напитки и лекарства на фоне опасений, что Великобритания может выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем, сообщает в понедельник газета The Guardian со ссылкой на исследование финансовой организации Premium Credit.

По ее данным, каждый из тех, кто делает запасы на случай проблем с Brexit, уже потратил дополнительные 380 фунтов стерлингов на еду, напитки и лекарства.

Всего британцы потратили на запасы порядка 4 млрд фунтов стерлингов, отмечает The Guardian.

Ранее компании, работающие в Великобритании, неоднократно предупреждали, что Brexit без соглашения может привести к кратковременным перебоям в поставках товаров в Великобританию.

Запасы делают не только рядовые британцы, но и сами компании. Так, на прошлой неделе компания Pets at Home, крупнейший ритейлер зоотоваров в Великобритании, сообщила, что она запасает корма для животных. Сеть ресторанов Dominos Pizza сообщила, что она делает запасы соусов.

Кроме того, в ожидании Brexit обеспеченные британцы стали ввозить в страну больше автомобилей класса люкс. Так, в прошлом году, по данным компании Boodle Hatfield, в Великобританию импортировали 3,8 тыс. люксовых автомобилей, что на 16% больше, чем годом ранее. В компании пояснили, что такое увеличение спроса на дорогие автомобили связано с возможным ростом пошлин в случае жесткого Brexit.

Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. Британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Борис Джонсон готов внести изменения в сделку, чтобы провести ее через парламент, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры по пунктам, которые не устраивают политиков в Великобритании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ПРОДУКТЫ, ЗАПАСЫ


Похожие новости


Кандидат на пост главы Еврокомиссии хотела бы, чтобы Британия осталась в ЕС Хант надеется на плодотворное сотрудничество с британским министром торговли в рамках вопроса Brexit Трамп советует Британии не платить "отступные" $50 млрд в связи с выходом из ЕС Джонсон заверяет, что Великобритания в любом случае выйдет из ЕС в октябре Британские политики раскритиковали решение Мэй о новом голосовании по Brexit Консерваторы могут не поддержать компромисс Мэй с лейбористами по Brexit - Хант

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]