Нефть слабо дешевеет после подъема цен накануне, Brent на уровне $58,46 за баррель

Цены на нефть стабильны на торгах во вторник после небольшого подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК составляет $58,46 за баррель, что на $0,11 (0,19%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $58,57 за баррель, поднявшись на $0,04 (0,07%).

Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,07 (0,13%) - до $54,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,43 (0,79%), до $54,93 за баррель.

"Цены на нефть, снизившиеся примерно на 15% за последний месяц и достигнувшие семимесячных минимумов на прошлой неделе, стабилизировались, хотя и временно", - говорится в обзоре аналитиков Tradition Energy.

"Трейдеры пытаются противопоставить сигналы ослабления спроса ожиданиям сокращения поставок нефти на мировой рынок в условиях сокращения добычи странами ОПЕК+, а также снижения добычи и экспорта Ираном и Венесуэлой", - цитирует экспертов MarketWatch.

По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.