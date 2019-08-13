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Дальнее зарубежье 13.08.2019 09:48

Дефицит бюджета США за десять месяцев фингода вырос на 27%

Дефицит госбюджета США в июле составил $119,696 млрд, что на 56% больше показателя за тот же месяц предыдущего года ($76,865 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета увеличились на 11,6% - до $251,348 млрд по сравнению с $225,266 млрд в июле прошлого года. В том числе таможенные сборы взлетели на 59%.

При этом расходы подскочили на 22,8%, составив $371,044 млрд против $302,131 млрд годом ранее.

С учетом календарного фактора (переноса дней ряда платежей/поступлений) дефицит бюджета в июле составил $129 млрд против $122 млрд годом ранее.

За десять месяцев 2019 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 26,7% и достигло $866,812 млрд по сравнению с $683,963 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода вырос на 3,4% - до $2,86 трлн, в том числе таможенные сборы - на 75%. В то же время затраты поднялись на 8% и превысили $3,727 трлн.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в этом фингоду повышение дефицита бюджета до $897 млрд, или 4,2% ВВП.

Дефицит госбюджета США по итогам 2018 финансового года, который завершился 30 сентября, увеличился на 17%, достигнув почти $779 млрд. Таким образом, он поднялся до 3,9% ВВП (максимум с 2012 фингода) против 3,5% ВВП в предшествующий год.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).

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Тэги: США, БЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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