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СНГ 13.08.2019 10:03

Атамбаев планировал госпереворот, считает глава спецслужбы Киргизии

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев намеревался совершить государственный переворот, заявил во вторник журналистам председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев.

"Ему нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот. Это был его умысел", - заявил Опумбаев.

Глава спецслужбы отметил, что, "поэтому было принято решение о принудительном приводе. Это было поручено нам, ГКНБ".

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства.

Столкновения продолжились в четверг при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии. Всего за два дня в селе Кой-Таш пострадали более 100 человек, один спецназовец погиб.

Вечером в минувший четверг милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека. Были задержаны более 40 правонарушителей, четыре человека были госпитализированы.

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил агентству, что экс-президент Киргизии решением суда арестован до 26 августа. По словам адвоката, Атамбаев подозревается в коррупции по делу о незаконном освобождении в 2013 году "криминального авторитета" Азиза Батукаева.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, СПЕЦСЛУЖБА, АТАМБАЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]