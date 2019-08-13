Атамбаев планировал госпереворот, считает глава спецслужбы Киргизии

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев намеревался совершить государственный переворот, заявил во вторник журналистам председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев.
"Ему нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот. Это был его умысел", - заявил Опумбаев.
Глава спецслужбы отметил, что, "поэтому было принято решение о принудительном приводе. Это было поручено нам, ГКНБ".
7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства.
Столкновения продолжились в четверг при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии. Всего за два дня в селе Кой-Таш пострадали более 100 человек, один спецназовец погиб.
Вечером в минувший четверг милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека. Были задержаны более 40 правонарушителей, четыре человека были госпитализированы.
Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил агентству, что экс-президент Киргизии решением суда арестован до 26 августа. По словам адвоката, Атамбаев подозревается в коррупции по делу о незаконном освобождении в 2013 году "криминального авторитета" Азиза Батукаева.
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