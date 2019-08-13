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Дальнее зарубежье 13.08.2019 11:19

Ограничения на оборудование Huawei для госструктур США вступает в силу во вторник - Федреестр США

Запрет на приобретение государственными ведомствами и компаниями США оборудования китайских компаний Huawei, ZTE и ряда других вступает в силу во вторник, свидетельствуют данные Федерального реестра США.

В список китайских компаний попали также дочерние структуры Huawei и ZTE, и ряд других китайских производителей: Hytera Communications Corporation, 34 Hangzhou Hikvision Digital Technology Company и Dahua Technology Company.

Руководители американских ведомств в течение двух лет, начиная со вторника, могут в разовом порядке нарушить запрет, однако в этом случае они должны обосновать свою позицию в соответствующих комитетах американского Конгресса.

В распространенном в мае документе Федреестра говорится: "Правительство США определило, что есть серьезные основания полагать, что Huawei была вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов".

В нем отмечается, что 68 филиалов Huawei в 26 странах и районах мира также попали в соответствующий "черный список", поскольку они могут быть задействованы "в деятельности, противоречащей национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов".

Решением американской администрации Huawei также лишается права на приобретение в США компонентов и технологий для своей продукции.

Наблюдатели рассматривают введенные Вашингтоном ограничения для китайских компаний, в частности, Huawei, как одно из направлений "торговой войны" между США и Китаем.

Так, президент Дональд Трамп заявил на минувшей неделе, что запрещает любые формы сотрудничества Huawei с американскими партнерами в ответ на объявленные Пекином ограничения для китайских компаний на закупку в США американской сельскохозяйственной продукции.

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Тэги: США, КИТАЙ, КОМПАНИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]