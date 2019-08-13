Ограничения на оборудование Huawei для госструктур США вступает в силу во вторник - Федреестр США

Запрет на приобретение государственными ведомствами и компаниями США оборудования китайских компаний Huawei, ZTE и ряда других вступает в силу во вторник, свидетельствуют данные Федерального реестра США.
В список китайских компаний попали также дочерние структуры Huawei и ZTE, и ряд других китайских производителей: Hytera Communications Corporation, 34 Hangzhou Hikvision Digital Technology Company и Dahua Technology Company.
Руководители американских ведомств в течение двух лет, начиная со вторника, могут в разовом порядке нарушить запрет, однако в этом случае они должны обосновать свою позицию в соответствующих комитетах американского Конгресса.
В распространенном в мае документе Федреестра говорится: "Правительство США определило, что есть серьезные основания полагать, что Huawei была вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов".
В нем отмечается, что 68 филиалов Huawei в 26 странах и районах мира также попали в соответствующий "черный список", поскольку они могут быть задействованы "в деятельности, противоречащей национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов".
Решением американской администрации Huawei также лишается права на приобретение в США компонентов и технологий для своей продукции.
Наблюдатели рассматривают введенные Вашингтоном ограничения для китайских компаний, в частности, Huawei, как одно из направлений "торговой войны" между США и Китаем.
Так, президент Дональд Трамп заявил на минувшей неделе, что запрещает любые формы сотрудничества Huawei с американскими партнерами в ответ на объявленные Пекином ограничения для китайских компаний на закупку в США американской сельскохозяйственной продукции.
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