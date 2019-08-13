Власти КНР не пойдут на компромисс с участниками беспорядков в Гонконге - СМИ

Китайские СМИ во вторник подвергли критике наиболее активных участников протестных выступлений в Гонконге, назвав их "бандитами", и предупредили, что им не следует ждать компромиссов со стороны властей.

"Любое попустительство или поддержка бандитов, любые попытки их умиротворения или выступления в их оправдание являются оскорблением и дискредитацией гонконгской полиции, стоящей на защите их же родины", - говорится в комментарии агентства "Синьхуа".

В нем отмечается, что беспорядки уже нанесли "большой ущерб общим интересам Гонконга" и они "толкают его в пропасть".

Англоязычная китайская газета Global Times отметила, что "экстремистски настроенные демонстранты атакуют полицию и используют все более опасное оружие".

"Цель их истерии - парализовать правительство специального административного района и подорвать авторитет полиции", - говорится в комментарии газеты.

В вечернем выпуске новостей в понедельник центральное телевидение Китая назвало протесты "экстремистскими актами насилия, равносильными вопиющему убийству".

Ведущий новостей предупредил: "Когда речь идет о терроризме, не может быть мягкого подхода".

В социальных сетях Китая активно циркулируют сообщения о том, что к граничащему с Гонконгом городу Шэньчжэню стягиваются подразделения вооруженной полиции и военная техника.

Главный редактор Global Times Ху Сицзинь написал в соцсети Weibo, что присутствие на границе сил и средств является сигналом о возможности властей страны пойти на применение силы.

"Если практикующие насилие элементы в Гонконге не понимают этого и не видят концентрации вооруженной полиции в Шэньчжэне, что является сигналом для них, то их действия будут саморазрушительными", - отметил он.

Ху Сицзинь добавил: "Если они не отступят от края обрыва и продолжат подталкивать ситуацию к критической точке, то власть государства может прийти в Гонконг в любой момент".

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила во вторник журналистам, что "противозаконные действия под видом борьбы за свободы" разрушает принцип верховенства закона. По ее словам, для восстановления нормальной деятельности в городе, который является одним из крупнейших в Азии финансовых центров, потребуется длительное время.

Накануне официальный Пекин заявил, что беспорядки уже имеют признаки террористической деятельности.

"Радикально настроенные протестующие не раз использовали особо опасные способы для нападения на полицейских, что уже является серьезным преступлением, а также имеет первые признаки терроризма", - заявил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки Лэм.