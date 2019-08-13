Сингапур снизил прогноз роста ВВП из-за торгового конфликта США и Китая

Власти Сингапура ухудшили прогноз экономического роста в текущем году практически до нуля, поскольку усиление торгового противостояния США и Китая оказывает давление на экономики региона, наиболее зависимые от торговли.
Согласно пересмотренному прогнозу, рост ВВП Сингапура составит 0,0%-1,0% в текущем году по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 1,5%-2,5%, сообщило министерство торговли и промышленности Сингапура.
"Мы наблюдаем ухудшение прогнозов роста и в ряде других мест, например, в Гонконге, однако это может быть вызвано другими причинами. Это тренд, на текущий момент характерный для большинства азиатских стран", - сказала агентству Bloomberg аналитик и стратег Oversea-Chinese Banking Corp. Селена Лин.
По итогам второго квартала ВВП Сингапура упал на 3,3% по сравнению с первыми тремя месяцами года, показали окончательные данные, тогда как предварительные указывали на падение экономики на 3,4%.
В годовом выражении экономика Сингапура выросла на 0,1% во втором квартале, что совпало с предыдущей оценкой.
Экономисты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали падения экономики на 3% в квартальном выражении и роста на 0,2% в годовом.
Причиной существенного ухудшения прогноза в отношении Сингапура стал продолжающееся торговое противостояние США и Китая, которые являются для республики крупнейшими торговыми партнерами.
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