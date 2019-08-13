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АПК 13.08.2019 12:41

Минсельхоз США снова снизил прогноз экспорта российской пшеницы в 2019-2020 сельхозгоду - до 34 млн тонн

Минсельхоз США снова снизил прогноз экспорта российской пшеницы в 2019-2020 сельхозгоду (начался в июле).

Новая оценка составляет 34 млн тонн по сравнению с 34,5 млн тонн, которые Минсельхоз США прогнозировал в июле, говорится в отчете ведомства.

Также был снижен прогноз урожая пшеницы в России в текущем году - до 73 млн тонн с 74,2 млн тонн.

В июле Минсельхоз США уже снижал прогноз российского экспорта пшеницы на 2,5 млн тонн, урожая - на 3,8 млн тонн.

Минсельхоз России прогнозирует урожай пшеницы в этом году в объеме 75 млн тонн, экспорт в 2019-2020 сельхоз году - на уровне 36 млн тонн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПШЕНИЦА, ЭКСПОРТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]