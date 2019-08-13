Минсельхоз США снова снизил прогноз экспорта российской пшеницы в 2019-2020 сельхозгоду - до 34 млн тонн

Минсельхоз США снова снизил прогноз экспорта российской пшеницы в 2019-2020 сельхозгоду (начался в июле).
Новая оценка составляет 34 млн тонн по сравнению с 34,5 млн тонн, которые Минсельхоз США прогнозировал в июле, говорится в отчете ведомства.
Также был снижен прогноз урожая пшеницы в России в текущем году - до 73 млн тонн с 74,2 млн тонн.
В июле Минсельхоз США уже снижал прогноз российского экспорта пшеницы на 2,5 млн тонн, урожая - на 3,8 млн тонн.
Минсельхоз России прогнозирует урожай пшеницы в этом году в объеме 75 млн тонн, экспорт в 2019-2020 сельхоз году - на уровне 36 млн тонн.
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