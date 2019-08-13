Черномортранснефть в ноябре начнет реконструкцию нефтепровода Грозный-Баку в Дагестане

АО "Черномортранснефть" (структура "Транснефти" получило положительное заключение государственной экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Кавказскому федеральному округу на проведение реконструкции магистрального нефтепровода (МН) Грозный-Баку в Республике Дагестан.

Как говорится в сообщении общества, к реализации проекта "Черномортранснефть" приступит в ноябре 2019 года.

Реконструкция МН Грозный-Баку предусматривает замену участка трубопровода, проходящего в границах особо охраняемой территории заказника республиканского значения "Андрейаульский". "С целью повышения надежности работы магистрального нефтепровода на территории заказника запланированы работы по демонтажу старого участка трубопровода (1684,5 м) и укладки нового (1787,5 м), а также замены вантузного узла", - поясняет "Черномортранснефть".