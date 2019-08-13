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ТЭК 13.08.2019 14:00

Черномортранснефть в ноябре начнет реконструкцию нефтепровода Грозный-Баку в Дагестане

АО "Черномортранснефть" (структура "Транснефти" получило положительное заключение государственной экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Кавказскому федеральному округу на проведение реконструкции магистрального нефтепровода (МН) Грозный-Баку в Республике Дагестан.

Как говорится в сообщении общества, к реализации проекта "Черномортранснефть" приступит в ноябре 2019 года.

Реконструкция МН Грозный-Баку предусматривает замену участка трубопровода, проходящего в границах особо охраняемой территории заказника республиканского значения "Андрейаульский". "С целью повышения надежности работы магистрального нефтепровода на территории заказника запланированы работы по демонтажу старого участка трубопровода (1684,5 м) и укладки нового (1787,5 м), а также замены вантузного узла", - поясняет "Черномортранснефть".

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ, НЕФТЕПРОВОД, РЕКОНСТРУКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]