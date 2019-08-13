Мехрибан Алиева награждена «Орденом Дружбы» России

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева награждена государственной наградой России «Орденом Дружбы».
Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 9 августа 2019 года.
Алиева награждена «Орденом Дружбы» за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.
Б.Рустамбеков
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