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Внешняя политика 13.08.2019 12:22

Мехрибан Алиева награждена «Орденом Дружбы» России

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева награждена государственной наградой России «Орденом Дружбы».

Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 9 августа 2019 года.

Алиева награждена «Орденом Дружбы» за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ОРДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]