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Регион 13.08.2019 13:21

В Иране ожидают скорого освобождения Великобританией задержанного танкера

Великобритания, вероятно, в скором времени освободит иранский нефтяной танкер Grace 1, сообщило во вторник иранское агентство IRNA со ссылкой на главу Иранской судоходной организации Джалиля Эслами.

"Великобритания заинтересована в освобождении иранского нефтяного танкера Grace 1. Мы надеемся, освобождение (танкера - ИФ) произойдет в скором времени после обмена некоторыми документами", - сказал Дж.Эслами.

Ранее сообщалось, что власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Глава палаты судоходства Великобритании Боб Сангинетти заявлял, что захват британского танкера Stena Impero в Персидском заливе "грубо нарушает международные нормы, гарантирующие защиту судов и их экипажей, когда они на законных основаниях находятся в международных водах".

Сангинетти призвал правительство Британии сделать "все необходимое" для безопасного и быстрого возвращения экипажа.

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Тэги: ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТАНКЕР, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]