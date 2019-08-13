В Иране ожидают скорого освобождения Великобританией задержанного танкера

Великобритания, вероятно, в скором времени освободит иранский нефтяной танкер Grace 1, сообщило во вторник иранское агентство IRNA со ссылкой на главу Иранской судоходной организации Джалиля Эслами.

"Великобритания заинтересована в освобождении иранского нефтяного танкера Grace 1. Мы надеемся, освобождение (танкера - ИФ) произойдет в скором времени после обмена некоторыми документами", - сказал Дж.Эслами.

Ранее сообщалось, что власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Глава палаты судоходства Великобритании Боб Сангинетти заявлял, что захват британского танкера Stena Impero в Персидском заливе "грубо нарушает международные нормы, гарантирующие защиту судов и их экипажей, когда они на законных основаниях находятся в международных водах".

Сангинетти призвал правительство Британии сделать "все необходимое" для безопасного и быстрого возвращения экипажа.