Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми сократился на 10% после отмены прямого авиасообщения с РФ

Международные аэропорты Тбилиси и Батуми в июле обслужили 485 тыс. пассажиров, что в целом на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Акакий Сагинашвили в эфире телеканала "Имеди" во вторник.

"Пассажиропоток в Тбилисском аэропорту составил 385 тыс. человек против 430 тыс. в июле прошлого года, в аэропорту Батуми - 100 тыс. человек против 111 тыс., что было обусловлено введением властями РФ запрета на осуществление прямого авиасообщения с Грузией", - сказал Сагинашвили.

В июле пассажиропоток во всех аэропортах Грузии составил 571,8 тыс. человек, что на 7,3% меньше по сравнению аналогичным периодом 2018 года. Вместе с тем в международном аэропорту Кутаиси в июле зафиксирован рост пассажиропотока на 14% - до 85,7 тыс. человек, сообщило во вторник Агентство гражданской авиации Грузии.

За семь месяцев текущего года аэропорты Грузии, включая аэропорты местного значения, которые функционируют в Местиа (высокогорный регион Сванетия) и в Амбролаури (административный центр одноименного района в горном регионе Рача-Лечхуми - Нижняя Сванетия), обслужили 3 млн 58,5 тыс. человек, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщалось, в январе-июне 2019 года аэропорты Грузии обслужили 2 млн 489,8 тыс. пассажиров - на 18,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

На рынке авиаперевозок Грузии в январе-июне 2019 года работали более 40 авиакомпаний, в том числе восемь российских: "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia (новый бренд "Нордавиа"), Red Wings, "ЮТэйр" и совершившее несколько рейсов авиапредприятие "Северсталь". На долю грузинских авиаперевозчиков пришлось 12% рынка, на долю иностранных компаний - 88%.

В 2018 году аэропорты Грузии обслужили 5 млн 33,3 тыс. пассажиров, что на 23,6% больше, чем годом ранее.

В связи с обострением российско-грузинских отношений, решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами.

В связи с обострением российско-грузинских отношений, решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.