Цены на пальмовое масло подскочили до максимума за 4 месяца

Цены на пальмовое масло подскочили до максимального уровня почти за четыре месяца на ожиданиях увеличения внутреннего потребления сырья Индонезией, а также наращивания закупок Индией.

Октябрьские фьючерсы на пальмовое масло на бирже деривативов в Малайзии во вторник выросли в цене на 0,9% - до 2199 ринггитов ($524) за тонну - максимума с апреля. Рост цен продолжается шестую сессию подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с января.

Днем ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил в ходе заседания кабинета министров, что в январе 2020 года в стране вступит в силу программа B30, предусматривающая использование биодизеля с 30%-ным содержанием биокомпонентов, производимых из пальмового масла. К концу 2020 года планируется запустить программу B50, увеличивающую требование о содержании биокомпонентов в дизельном топливе до 50%.

В настоящее время в Индонезии, являющейся крупнейшим мировым поставщиком пальмового масла, действует программа B20, что, по словам Видодо, позволяет стране экономить $5,5 млрд в год на импорте топлива.

Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Дармин Насутион сообщил журналистам в понедельник, что в 2021 году правительство планирует увеличить требование о содержании биокомпонентов в дизельном топливе до 100%.

Тем временем Индия, являющаяся крупнейшим мировым импортером пальмового масла, как ожидается, будет наращивать закупки пальмового масла с учетом приближения сезона, на который в стране приходится много праздников (сентябрь-октябрь). В сезон праздников спрос на пальмовое масло обычно существенно повышается, поскольку оно является компонентом множества кондитерских изделий.

По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, Индия увеличила закупки пальмового масла в июле на 17% по сравнению с предыдущим месяцем - до 805 тыс. тонн (550 180 тонн годом ранее).

Рост импорта пальмового масла Индией будет способствовать снижению запасов в Индонезии и Малайзии - втором по величине поставщике этого вида сырья.

Согласно данным Совета производителей пальмового масла Малайзии (Malaysian Palm Oil Board, MPOB), запасы масла в стране в июле снизились по итогам пятого месяца подряд - на 0,8%, до 2,39 млн тонн, минимального уровня за год.

Производство пальмового масла в Малайзии в июле выросло на 15%, до 1,74 млн тонн, объем экспорта вырос на 7,4%, до 1,49 млн тонн.