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Дальнее зарубежье 13.08.2019 14:40

В аэропорту Гонконга отменяют все рейсы из-за акций протеста

Администрация аэропорта Гонконга во вторник приняла решение отменить все рейсы из-за непрекращающейся акции протеста, сообщает британский телеканал Sky News.

Пассажирам рекомендуют покинуть здания терминалов как можно скорее.

Несколько сотен демонстрантов во вторник возобновили акцию протеста в международном аэропорту Гонконга.

В ночь на вторник в аэропорту осталась лишь небольшая группа протестующих, но к полудню по местному времени в терминал вернулись несколько сотен человек.

Накануне в аэропорту Гонконга уже проходили массовые акции протеста, из-за чего администрация аэропорта отменила все рейсы.

По сообщению представителя местной полиции, в понедельник число протестующих в аэропорту достигло 5 тыс. человек.

Накануне официальный Пекин заявил, что беспорядки уже имеют признаки террористической деятельности.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, АЭРОПОРТ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]