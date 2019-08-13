Перенос саммита РФ-Азербайджан-Иран связан с необходимостью скоординировать графики глав государств - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил причины переноса саммита Россия-Азербайджан-Иран, который планировалось провести на этой неделе в Сочи.

"Это связано с необходимостью более детальной координации графиков трех глав государств и выбора более подходящего времени с тем, чтобы эти графики синхронизировать. После того, как по дипломатическим каналам такая синхронизация графиков произойдет, мы сообщим вам о новых сроках проведения саммита", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на просьбу "Интерфакса" пояснить более детально, с чем связан перенос мероприятий с участием руководителей Ирана и Азербайджана.