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Внешняя политика 13.08.2019 14:22

Перенос саммита РФ-Азербайджан-Иран связан с необходимостью скоординировать графики глав государств - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил причины переноса саммита Россия-Азербайджан-Иран, который планировалось провести на этой неделе в Сочи.

"Это связано с необходимостью более детальной координации графиков трех глав государств и выбора более подходящего времени с тем, чтобы эти графики синхронизировать. После того, как по дипломатическим каналам такая синхронизация графиков произойдет, мы сообщим вам о новых сроках проведения саммита", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на просьбу "Интерфакса" пояснить более детально, с чем связан перенос мероприятий с участием руководителей Ирана и Азербайджана.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САММИТ, ПЕРЕНОС, ПРИЧИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]