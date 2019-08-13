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Дальнее зарубежье 13.08.2019 16:26

Болтон обсудил с Джонсоном углубление отношений США и Британии после Brexit

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высоко оценил переговоры, которые он провел в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Я провел замечательную встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Мы обсудили вопросы торговли и безопасности, а также возможность углубления двусторонних отношений после того, как Великобритания покинет Евросоюз", - написал Болтон во вторник в твиттере.

"США и Великобритания находятся на пути к беспрецедентному партнерству", - добавил он.

В настоящее время Болтон находится с визитом в Лондоне, он стал первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Великобританию после назначения Джонсона премьером страны.

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Тэги: США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]