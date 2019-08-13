Болтон обсудил с Джонсоном углубление отношений США и Британии после Brexit

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высоко оценил переговоры, которые он провел в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Я провел замечательную встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Мы обсудили вопросы торговли и безопасности, а также возможность углубления двусторонних отношений после того, как Великобритания покинет Евросоюз", - написал Болтон во вторник в твиттере.

"США и Великобритания находятся на пути к беспрецедентному партнерству", - добавил он.

В настоящее время Болтон находится с визитом в Лондоне, он стал первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Великобританию после назначения Джонсона премьером страны.