Замглавы МВД Киргизии после беспорядков 7-8 августа отправлен в отставку в связи с утратой доверия

Премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев отправил в отставку заместителя министра внутренних дел Киргизии Курсана Асанова после беспорядков 7-8 августа в связи с предательством интересов милиции и утратой доверия, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.
"Распоряжением премьер-министра Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева замглавы МВД Курсан Асанов освобожден от занимаемой должности", - заявил собеседник агентства.
Бывший замминистра МВД Киргизии Асанов принимал участие в операции 7-8 августа по принудительному приводу Атамбаева, а также вел с ним переговоры, в том числе по освобождению взятых в заложники сотрудников спецназа.
В пресс-службе сообщили, что Службой внутренних расследований МВД проведено служебное расследование о неисполнении Асановым своих прямых обязанностей по недопущению массовых беспорядков и обеспечению охраны общественного порядка 7-8 августа.
"По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утрату доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности Курсана Асанова", - заявил представитель МВД.
Итоги служебного расследования переданы в Генпрокуратуру республики для дачи юридической оценки, добавили в ведомстве.
7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ группы "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец умер от огнестрельного ранения в грудь. Шесть сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.
Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии.
8 августа вечером милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека. Были задержаны более 40 человек, четыре человека были госпитализированы.
За два дня столкновений сторонников Атамбаева и силовиков в селе Кой-Таш и Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них сотрудники правоохранительных органов.
Экс-президент Киргизии Атамбаев решением суда арестован и помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. Он подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство.
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