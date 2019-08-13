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СНГ 13.08.2019 16:55

Замглавы МВД Киргизии после беспорядков 7-8 августа отправлен в отставку в связи с утратой доверия

Премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев отправил в отставку заместителя министра внутренних дел Киргизии Курсана Асанова после беспорядков 7-8 августа в связи с предательством интересов милиции и утратой доверия, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Распоряжением премьер-министра Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева замглавы МВД Курсан Асанов освобожден от занимаемой должности", - заявил собеседник агентства.

Бывший замминистра МВД Киргизии Асанов принимал участие в операции 7-8 августа по принудительному приводу Атамбаева, а также вел с ним переговоры, в том числе по освобождению взятых в заложники сотрудников спецназа.

В пресс-службе сообщили, что Службой внутренних расследований МВД проведено служебное расследование о неисполнении Асановым своих прямых обязанностей по недопущению массовых беспорядков и обеспечению охраны общественного порядка 7-8 августа.

"По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утрату доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности Курсана Асанова", - заявил представитель МВД.

Итоги служебного расследования переданы в Генпрокуратуру республики для дачи юридической оценки, добавили в ведомстве.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ группы "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец умер от огнестрельного ранения в грудь. Шесть сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии.

8 августа вечером милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека. Были задержаны более 40 человек, четыре человека были госпитализированы.

За два дня столкновений сторонников Атамбаева и силовиков в селе Кой-Таш и Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них сотрудники правоохранительных органов.

Экс-президент Киргизии Атамбаев решением суда арестован и помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. Он подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МВД, ЗАММИНИСТРА, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]