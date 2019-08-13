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Культура 13.08.2019 17:20

"Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории, обойдя "Холодное сердце"

Мировые кассовые сборы "Короля Льва" достигли $1,33 млрд, благодаря чему он стал самым успешным анимационным фильмом в истории, по данным сайта BoxOfficeMojo.

Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году мультфильмом "Холодное сердце" - $1,29 млрд. На третье место опустилась "Суперсемейка 2" (2018 год, $1,24 млрд), на четвертое - "Миньоны" (2015 год, $1,16 млрд). Пятое место в списке занимает "История игрушек: Большой побег" (2010 год, $1,07 млрд).

Кроме того, "Король Лев" стал самым успешным римейком студии Disney. Сборы мультфильма 1994 года составили $987 млн.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ФИЛЬМЫ, СБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]