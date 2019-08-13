Закупки Су-35 нужны Эрдогану для маневра в отношениях с США - турецкий эксперт

Анкара, вопреки возражениям США, может решиться на закупку российских боевых самолетов Су-35, если не добьется приемлемых уступок Вашингтона по параметрам "буферной зоны" вдоль турецко-сирийской границы, считает турецкий политолог, специалист по ближневосточным конфликтам Керим Хас.

"По всем признакам в Анкаре серьезным образом рассматривают вопрос о закупке партии российских Су-35, что вызывает определенное беспокойство американцев. США и Турция провели переговоры по так называемой "буферной зоне" на северо-востоке Сирии, которая по настоянию турецкой стороны должна проходить через нынешние курдские районы. Итоги переговоров неизвестны, но вряд ли Вашингтон готов серьезно уступить по курдскому вопросу. А если так, то Эрдоган для сохранения лица вполне может решиться на покупку Су-35", - сказал Хас во вторник "Интерфаксу".

По оценке эксперта, Турция рассматривает возможные сделки с Россией не в качестве системного шага по перевооружению армии, а для поддержания отношений с Москвой для успешного позиционирования в ближневосточном регионе.

"Следует понимать, что закупки российского оружия важны для Эрдогана не с военной точки зрения, а для маневрирования, как на Ближнем Востоке, так и в отношениях с Вашингтоном. В этом маневре Эрдоган видит свое преимущество. Чрезмерное сближение с тем или иным игроком означало бы для него ослабление своих внешнеполитических позиций. Поэтому, полагаю, речь может идти не о крупных партиях самолетов, а о небольшой партии, но вполне достаточной, чтобы сделать символический жест Москве", - сказал собеседник агентства.

"Крупномасштабные закупки иностранных вооружений, в том числе, российских, Турции не по карману. Кроме того, в случае таких закупок неизбежны санкции США, поскольку парк турецких ВВС в своей основе состоит из американской техники. Даже если бы средства были, вряд ли все они были бы использованы, поскольку возникла бы проблема военно-политического характера с учетом членства Турции в НАТО. К такому геополитическому развороту, означающему пересмотр всей схемы взаимоотношений с североатлантическим альянсом, Эрдоган не готов", - сказал Хас.

По его оценке, затишье в конфликте между Анкарой и Вашингтоном, обострившемся после начала поставок С-400 в Турцию, не исключает возможность дальнейшего осложнения американо-турецких отношений. "Затишье в диалоге с Вашингтоном имеет в основном "медийный" характер. В Анкаре ранее говорили, что в случае жестких санкций США в отношении Турции нельзя исключать, что американские военные окажутся вынужденными покинуть крупную турецкую авиабазу Инджирлик и центр слежения в Кюреджике. Эрдоган от этой идеи не отказывается, просто сейчас об этом не говорит", - сказал эксперт.