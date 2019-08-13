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Регион 13.08.2019 18:10

Иран на ядерном объекте в Фордо начал строительство центра по исследованию изотопов

Иран во вторник приступил к строительству на ядерном объекте в Фордо исследовательского центра, специализирующегося на разделении стабильных изотопов и на изучении их применения, сообщает агентство "Мехр".

На церемонии начала строительных работ присутствовал руководитель Иранской организации ядерной энергии Али Акбар Салехи.

Ожидается, что первая фаза строительства завершится 8 апреля 2020 года - накануне Национального дня ядерных технологий Ирана, а вторая - в середине мая 2020 года. Оснащение центра пройдет после сентября того же года.

Изотопы - разновидности атомов (и ядер) какого-либо химического элемента, различающиеся количеством нейтронов. Выделяют два типа изотопов - стабильные и радиоактивные.

Ранее американская газета The Washington Post сообщала, что президент США Дональд Трамп решил продлить истекавший 1 августа срок разрешения для России и некоторых стран Европы на сотрудничество по трем проектам Ирана, которые подпали под американские санкции - в Фордо, Араке и Бушере.

1 августа о соответствующем решении объявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью "Интерфаксу", что продление Вашингтоном исключений из санкций в отношении гражданских атомных объектов Ирана в Фордо, Араке и Бушере облегчит их реализацию, но не решит проблему.

"Сейчас стоит вопрос о том, чтобы обеспечить в практическом плане ограждение указанных проектов от негативных эффектов американских экстерриториальных санкций. Если вейверы (исключения) будут продлены, эта задача в какой-то мере станет проще, но она не будет решена, не будет снята полностью, потому что возможно все", - отметил Рябков.

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Тэги: ИРАН, ИЗОТОПЫ, ЦЕНТР, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]