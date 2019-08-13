Женская одежда подорожает сильнее мужской из-за новых пошлин США против Китая - исследование

Новый раунд пошлин США на импорт товаров из Китая впервые затронет рынок одежды, при этом наиболее существенно их последствия отразятся на стоимости женских вещей.
Начиная с 1 сентября вся одежда и обувь, производимая в Китае, будет облагаться пошлинами в размере 10%, однако, согласно анализу Wall Street Journal, стоимость одежды и обуви для девочек и женщин, ввезенной в США из Китая, более чем в два раза превышает стоимость одежды для мальчиков и мужчин.
Около 42% импортированной в США в 2018 году женской одежды и обуви стоимостью $23,5 млрд была из Китая, следует из анализа данных офиса торгового представителя и Бюро переписи населения США.
При этом доля произведенной в Китае одежды и обуви для мальчиков и мужчин составила 26%, или $10,9 млрд.
Одна из причин, по которой объем женской одежды, привезенной в США из Китая, превышает объем мужской, связана с тем, как часто женщины совершают покупки: женская мода меняется чаще, а огромный китайский рынок одежды обладает возможностями для того, чтобы поставить производство новинок в мире моды на поток, отмечают эксперты в отрасли.
Столь существенная разница неизбежна, поскольку женщины тратят на одежду больше, чем мужчины, говорит экономист Комиссии по международной торговле (ITC) США Тамара Гуревич.
"Это затронет женщин существеннее, чем мужчин, я в этом уверена", - отметила Гуревич, имея в виду введение новых пошлин.
Американские семьи в среднем ежегодно тратят около $665 на одежду для девочек и женщин против $427 на одежду для мальчиков и мужчин, показал доклад ITC, опубликованный в 2018 году. При этом пошлины не отразятся на основном объеме покупаемой одежды: по итогам минувшего года американцы в общей сложности потратили на одежду и обувь почти $400 млрд, следует из данных министерства торговли.
Введение пошлин на одежду из Китая также может привести к тому, что ряд компаний перенесут свое производство в другие страны.
Торговое представительство США пока не опубликовало итоговый перечень пошлин, поэтому существует вероятность, что в список не войдут ключевые категории, в том числе продукция для женщин.
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