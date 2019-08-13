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Регион 13.08.2019 18:32

В Иране заявляют о накоплении уже 370 кг обогащенного урана

Иранские запасы обогащенного урана достигли 370 кг, на порядок превысив лимит этих материалов, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), заявил во вторник официальный представитель Иранской организации ядерной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

"Мы в хорошем темпе производим обогащенный уран, и наши запасы превышают на 60 - 70 кг лимит в 300 кг (по СВПД - ИФ), и этот объем быстро растет", - цитирует агентство "Мехр" слова Камалванди на церемонии начала строительства центра по исследованию изотопов в Фордо.

Кроме того, он заявил, что Иран не намерен ограничиваться запасами тяжелой воды в 130 т, лимит которых также устанавливал СВПД. Камалванди добавил, что Иран не экспортирует в больших объемах тяжелую воду, однако имеет доступ к соответствующим рынкам европейских и неевропейских стран.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД. США также восстановили жесткие санкции против Ирана. С тех пор Вашингтон неоднократно вводил новые санкции в отношении Ирана.

8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске финансового механизма INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых соглашением объемов.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%. Иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

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Тэги: ИРАН, УРАН, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]