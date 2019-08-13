Транснефть довела компенсацию Укртранснафте до 2,9 млн евро

"Транснефть" довела компенсацию "Укртранснафте" за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба" до 2,9 млн евро.

"Это, в частности, уже позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле-мае", - говорится в сообщении "Укртранснафты".

По данным агентства "Интерфакс-Украина", указанная сумма не окончательная, поскольку "Транснефть" продолжает резервировать мощности "Укртранснафты" под нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

По состоянию на 1 августа "Укртранснафта" получила от "Транснефти" (MOEX:TRNF) 2,3 млн евро компенсации.

Как сообщалось, в конце апреля после попадания в нефтепровод "Дружба" российского сырья с повышенным содержанием хлорорганических соединений и соответствующего отказа ее приема европейскими компаниями был приостановлен транзит по территории Украины.

Возобновить транзит российской нефти в страны ЕС "Укртранснафте" удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье. Впоследствии, 17 мая, в связи с необходимостью европейским партнерам дополнительного времени на проведение подготовительных мероприятий оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит, возобновив его 21 мая.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе - 56,3 млн тонн.