США не станут вводить пошлины на ряд товаров китайского импорта до 15 декабря

Власти США приняли решение отложить введение 10%-ной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря, говорится в пресс-релизе Торгового представительства США.
На остальные товары пошлина будет введена с 1 сентября, как и сообщалось ранее.
В списке товаров, введение пошлин на которые будет отложено, оказались такие товары, как сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви.
Некоторые продукты были исключены из списка по соображениям национальной безопасности, а также ввиду других факторов, таких, как их важность для здравоохранения и безопасности.
Дополнительная информация будет объявлена позднее.
Как сообщалось, 1 августа президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлину в размере 10% на импортируемые китайские товары объемом $300 млрд в год из-за отсутствия прогресса в переговорах по торговому соглашению между двумя странами.
Алиев и Рухани в телефонном разговоре отметили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Ираном
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Саммит Иран-Россия-Азербайджан состоится "в более подходящее время", заявили в Тегеране
Работу главы Центробанка Азербайджана оценили на рейтинг «B»
Азербайджан, РФ и Иран создали рабочую группу для упрощения режима перевозок по западному маршруту Север-Юг
Авиационные власти США запретили провоз в самолетах ноутбуков MacBook Pro компании Apple
Азеригаз в январе-июле газифицировал около 180 многоэтажных жилых домов
Facebook платил сотням подрядчиков за расшифровку аудиосообщений своих пользователей
"Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории, обойдя "Холодное сердце"
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору