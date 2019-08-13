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ТЭК 13.08.2019 18:55

Нефть перешла к активному росту, Brent впервые за неделю превысила $60 за баррель

Цены на нефть начали активно расти во вторник на новости, что власти США заявили о намерении отложить введение 10%-ной пошлины на ряд товаров китайского импорта до 15 декабря.

Как сообщалось, решение касается таких категорий товаров, как сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви.

Более того, некоторая продукция была исключена из списка товаров, на которые будет вводиться пошлина, по соображениям национальной безопасности, а также ввиду других факторов.

В отношении остальных товаров 10%-ная пошлина будет введена с 1 сентября, как и обещал ранее президент США Дональд Трамп.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,9 (3,24%) - до $60,47 за баррель. Последний раз Brent торговалась выше отметки в $60 за баррель 6 августа.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,55 (2,82%) - до $55,48 за баррель.

Также инвесторы ожидают данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы в среду. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]