Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9032 RUR   0.0261 GBR   2.0629 TRY   0.3104

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.10 2.17 Brent 61.30 2.73

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 13.08.2019 23:41

Петербург за полгода посетили свыше 1,5 млн иностранных туристов, из них 375 тысяч - китайцы

За шесть месяцев 2019 года Санкт-Петербург, по данным управления федеральной миграционной службы, посетили более 1,5 млн иностранных гостей, что на 15% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Маркова во вторник.

"Значительно выросло число туристов из Италии: с 19 тысяч в первом полугодии 2018 года до 30 тысяч в первом полугодии 2019 года. На 39% увеличилось количество гостей из Франции: за первое полугодие Петербург посетили 44 тысячи французских туристов. Число гостей из Германии выросло на 31%, с 39 до 50 тысяч", - говорится в сообщении.

Как отмечают в комитете, в 2018 году в Италии и Германии состоялись роуд-шоу, организованные комитетом по развитию туризма. Масштабная рекламная кампания познакомила европейцев с культурно-историческим богатством города, его многочисленными туристическими преимуществами. В 2019 году осенние роуд-шоу состоятся в Бельгии, Испании, Португалии, Германии и Швейцарии.

Как уточнили "Интерфаксу" в комитете, больше всего иностранных туристов за первое полугодие приехало в Петербург из Китая.

"Петербург посетили 375 тысяч китайских туристов, это на 31% больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Есть также рост на 9,9% числа туристов из Южной Кореи, за полгода их было 27 тысяч. Петербург также посетили 40 тысяч граждан Финляндии, за полгода в 2018 году - 37 тысяч", - сказал собеседник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ТУРИСТЫ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Более 80 кораблей и воздушных судов примет участие в военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Петербурге Российские бумажные деньги отмечают 250-летие Путин одобрил проект строительства ВСМ Москва-Петербург - СМИ СКР расследует дело ОПГ, отбиравшей квартиры пожилых петербуржцев Путин планирует принять участие в ПМЭФ-2019 - Песков Парламент Петербурга одобрил в первом чтении стратегию развития города до 2035 года

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]