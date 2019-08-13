Петербург за полгода посетили свыше 1,5 млн иностранных туристов, из них 375 тысяч - китайцы

За шесть месяцев 2019 года Санкт-Петербург, по данным управления федеральной миграционной службы, посетили более 1,5 млн иностранных гостей, что на 15% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Маркова во вторник.
"Значительно выросло число туристов из Италии: с 19 тысяч в первом полугодии 2018 года до 30 тысяч в первом полугодии 2019 года. На 39% увеличилось количество гостей из Франции: за первое полугодие Петербург посетили 44 тысячи французских туристов. Число гостей из Германии выросло на 31%, с 39 до 50 тысяч", - говорится в сообщении.
Как отмечают в комитете, в 2018 году в Италии и Германии состоялись роуд-шоу, организованные комитетом по развитию туризма. Масштабная рекламная кампания познакомила европейцев с культурно-историческим богатством города, его многочисленными туристическими преимуществами. В 2019 году осенние роуд-шоу состоятся в Бельгии, Испании, Португалии, Германии и Швейцарии.
Как уточнили "Интерфаксу" в комитете, больше всего иностранных туристов за первое полугодие приехало в Петербург из Китая.
"Петербург посетили 375 тысяч китайских туристов, это на 31% больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Есть также рост на 9,9% числа туристов из Южной Кореи, за полгода их было 27 тысяч. Петербург также посетили 40 тысяч граждан Финляндии, за полгода в 2018 году - 37 тысяч", - сказал собеседник.
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