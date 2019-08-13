Руководитель Иранской организации ядерной энергии Али Акбар Салехи положительно оценил темпы строительства двух энергоблоков АЭС "Бушер", сообщают во вторник иранские СМИ.
"Строительство (двух блоков - ИФ) продвигается отлично. Я был на АЭС "Бушер" два или три дня назад, второй и третий энергоблоки находились на стадии строительства", - приводят издания слова Салехи.
Он отметил, что реализация этого проекта идет быстрее, чем ожидалось. По словам Салехи, уже создана инфраструктура двух блоков.
С начала мая этого года США ужесточили санкции в отношении АЭС "Бушер", ряда других атомных объектов в Иране, а также связанные с вывозом из Ирана обогащенного урана в обмен на урановую руду.
В строительстве объекта принимает участие Россия. Россия передала первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт иранскому заказчику 23 сентября 2013 года. В октябре 2017 года "Росатом" начал строительство второй очереди АЭС "Бушер", включающей энергоблоки NN2 и 3. Сроки строительства второго блока - с 2016 по 2024 годы, работы по третьему блоку планируется завершить в 2026 году. Суммарная мощность двух энергоблоков составит 2,1 тыс. МВт.
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