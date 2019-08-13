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Регион 13.08.2019 21:20

Строительство двух блоков на иранской АЭС "Бушер" идет с опережением графика - Салехи

Руководитель Иранской организации ядерной энергии Али Акбар Салехи положительно оценил темпы строительства двух энергоблоков АЭС "Бушер", сообщают во вторник иранские СМИ.

"Строительство (двух блоков - ИФ) продвигается отлично. Я был на АЭС "Бушер" два или три дня назад, второй и третий энергоблоки находились на стадии строительства", - приводят издания слова Салехи.

Он отметил, что реализация этого проекта идет быстрее, чем ожидалось. По словам Салехи, уже создана инфраструктура двух блоков.

С начала мая этого года США ужесточили санкции в отношении АЭС "Бушер", ряда других атомных объектов в Иране, а также связанные с вывозом из Ирана обогащенного урана в обмен на урановую руду.

В строительстве объекта принимает участие Россия. Россия передала первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт иранскому заказчику 23 сентября 2013 года. В октябре 2017 года "Росатом" начал строительство второй очереди АЭС "Бушер", включающей энергоблоки NN2 и 3. Сроки строительства второго блока - с 2016 по 2024 годы, работы по третьему блоку планируется завершить в 2026 году. Суммарная мощность двух энергоблоков составит 2,1 тыс. МВт.

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Тэги: ИРАН, АЭС, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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