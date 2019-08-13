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Дальнее зарубежье 13.08.2019 21:40

Китай так и не стал активно покупать товары американских фермеров, но, возможно, изменит свою позицию - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин пока не начал существенно наращивать закупку товаров американских фермеров, несмотря на то, что обещал это сделать.

"Как обычно, Китай сказал, что будет закупать большие партии у наших великолепных американских фермеров. Но пока они не сделали того, о чем говорили", - написал Трамп в Twitter.

Вместе с тем, американский лидер выразил надежду на то, что Китай все же выполнит обещание. "Возможно, это изменится", - добавил он.

В августе министерство коммерции КНР подтвердило ранее публиковавшиеся СМИ сообщения о прекращении закупок сельхозпродукции китайскими государственными компаниями. Ведомство пояснило, что США объявили о введении пошлины в 10% на китайские товары на сумму $300 млрд, чем серьезно нарушили договоренности, достигнутые на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в японской Осаке в рамках саммита G20.

Ранее во вторник сообщалось, что власти США приняли решение отложить введение 10%-ной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ФЕРМЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]