В доме бывшего вице-канцлера Австрии прошли обыски

Австрийские правоохранительные органы обыскали дом бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщают во вторник западные СМИ.
Обыски не связаны с разгоревшимся в Австрии в мае скандалом из-за видео, на котором Штрахе якобы обсуждает вопросы финансирования его партии.
Расследование, в рамках которого прошли обыски, связано с включением члена Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой является Штрахе, в совет управляющих австрийского оператора казино Casinos Austria.
17 мая немецкие издания "Шпигель" и "Зюддойче цайтунг" опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую в СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.
В мае из-за публикации скандального видео Хайнц-Кристиан Штрахе ушел с поста вице-канцлера.
После этого австрийский парламент выразил вотум недоверия всему правительству канцлера Себастьяна Курца, которое было сформировано силами Австрийской народной партии (АНП), которую он возглавляет, и правой Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой был Штрахе.
В результате временно руководство правительством Австрии принял на себя глава Минфина Австрии Хартвиг Лёгер. Он будет занимать эту должность до 29 сентября, когда в Австрии состоятся досрочные выборы.
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