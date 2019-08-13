США со среды вводят ограничительные меры против Калужского радиотехнического НИИ

Министерство торговли США приняло решение добавить Калужский радиотехнический научно-исследовательский институт в санкционный список, говорится в уведомлении, опубликованном на сайте американского Федерального реестра.

"Добавить в список организаций одну российскую организацию акционерное общество "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" (КНИРТИ), поскольку КНИРТИ является филиалом Концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), который находится в санкционном списке Минфина США", - говорится в документе.

В список также вносятся еще 16 предприятий из таких стран, как Армения, Бельгия, Канада, КНР и его специальный административный район Гонконг, Грузия, Малайзия, Нидерланды, ОАЭ и Великобритания.

"Эти 17 предприятий были классифицированы правительством США как действующие во вред национальной безопасности или интересам международной политики США", - отмечается в уведомлении.

Компании добавлены в список EAR (Export Administration Regulations). В него включают структуры, которые либо представляют угрозу нацбезопасности или внешней политике США, либо, по мнению Вашингтона, с разумной долей вероятности потенциально способны представлять такую опасность.

В отношении фигурантов списка вводятся дополнительные требования для получения лицензий на экспорт. Кроме того, ограничивается возможность получения ими разрешений на экспорт без лицензий.

Документ будет опубликован на сайте Федерального реестра 14 августа и в этот же день вступит в силу.