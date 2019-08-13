США со среды вводят ограничительные меры против Калужского радиотехнического НИИ

Министерство торговли США приняло решение добавить Калужский радиотехнический научно-исследовательский институт в санкционный список, говорится в уведомлении, опубликованном на сайте американского Федерального реестра.
"Добавить в список организаций одну российскую организацию акционерное общество "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" (КНИРТИ), поскольку КНИРТИ является филиалом Концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), который находится в санкционном списке Минфина США", - говорится в документе.
В список также вносятся еще 16 предприятий из таких стран, как Армения, Бельгия, Канада, КНР и его специальный административный район Гонконг, Грузия, Малайзия, Нидерланды, ОАЭ и Великобритания.
"Эти 17 предприятий были классифицированы правительством США как действующие во вред национальной безопасности или интересам международной политики США", - отмечается в уведомлении.
Компании добавлены в список EAR (Export Administration Regulations). В него включают структуры, которые либо представляют угрозу нацбезопасности или внешней политике США, либо, по мнению Вашингтона, с разумной долей вероятности потенциально способны представлять такую опасность.
В отношении фигурантов списка вводятся дополнительные требования для получения лицензий на экспорт. Кроме того, ограничивается возможность получения ими разрешений на экспорт без лицензий.
Документ будет опубликован на сайте Федерального реестра 14 августа и в этот же день вступит в силу.
Алиев и Рухани в телефонном разговоре отметили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Ираном
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Саммит Иран-Россия-Азербайджан состоится "в более подходящее время", заявили в Тегеране
Азербайджан, РФ и Иран создали рабочую группу для упрощения режима перевозок по западному маршруту Север-Юг
Авиационные власти США запретили провоз в самолетах ноутбуков MacBook Pro компании Apple
Цены на нефть вновь перешли к снижению на данных API, Brent подешевела до $60,73 за баррель
Азеригаз в январе-июле газифицировал около 180 многоэтажных жилых домов
Facebook платил сотням подрядчиков за расшифровку аудиосообщений своих пользователей
"Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории, обойдя "Холодное сердце"
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору