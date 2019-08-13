Разногласия США и Турции по вопросу F-35 не навредили работе базы Инджирлик - командующий ВВС США в Европе

Отказ США поставлять Турции истребители F-35 не оказал негативного влияния на совместную работу военнослужащих двух стран на турецкой базе Инджирлик, заявил во вторник командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан.
"Я не испытываю тревогу относительно какого-либо влияния (споров вокруг F-35 - ИФ) на наши операции на базе Инджирлик", - заявил Харригиан в ходе телефонного брифинга, отвечая на вопрос, не закрыла ли Турция доступ для американских военных на эту базу.
"Мы с большим вниманием подходим к нашим отношениям (с Турцией - ИФ) в военной сфере, и эти отношения остаются крепкими", - добавил он, отметив, что он не предвидит никаких изменений в том, что касается сотрудничества Анкары и Вашингтона в военной сфере.
Вашингтон исключил Турцию из программы создания F-35 из-за поставок Турции российских С-400. Также США неоднократно грозили Турции санкциями из-за этих поставок, но пока не ввели их.
Инджирлик - авиабаза, расположенная близ одноименного турецкого города. Ее используют ВВС как США, так и Турции.
Алиев и Рухани в телефонном разговоре отметили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Ираном
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Саммит Иран-Россия-Азербайджан состоится "в более подходящее время", заявили в Тегеране
Азербайджан, РФ и Иран создали рабочую группу для упрощения режима перевозок по западному маршруту Север-Юг
Авиационные власти США запретили провоз в самолетах ноутбуков MacBook Pro компании Apple
Цены на нефть вновь перешли к снижению на данных API, Brent подешевела до $60,73 за баррель
Азеригаз в январе-июле газифицировал около 180 многоэтажных жилых домов
Facebook платил сотням подрядчиков за расшифровку аудиосообщений своих пользователей
"Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории, обойдя "Холодное сердце"
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору