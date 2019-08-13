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Регион 13.08.2019 23:01

Разногласия США и Турции по вопросу F-35 не навредили работе базы Инджирлик - командующий ВВС США в Европе

Отказ США поставлять Турции истребители F-35 не оказал негативного влияния на совместную работу военнослужащих двух стран на турецкой базе Инджирлик, заявил во вторник командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан.

"Я не испытываю тревогу относительно какого-либо влияния (споров вокруг F-35 - ИФ) на наши операции на базе Инджирлик", - заявил Харригиан в ходе телефонного брифинга, отвечая на вопрос, не закрыла ли Турция доступ для американских военных на эту базу.

"Мы с большим вниманием подходим к нашим отношениям (с Турцией - ИФ) в военной сфере, и эти отношения остаются крепкими", - добавил он, отметив, что он не предвидит никаких изменений в том, что касается сотрудничества Анкары и Вашингтона в военной сфере.

Вашингтон исключил Турцию из программы создания F-35 из-за поставок Турции российских С-400. Также США неоднократно грозили Турции санкциями из-за этих поставок, но пока не ввели их.

Инджирлик - авиабаза, расположенная близ одноименного турецкого города. Ее используют ВВС как США, так и Турции.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, АВИАБАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]