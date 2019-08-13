ЕС призвал власти Гонконга и протестующих к сдержанности и диалогу

Стороны конфликта в Гонконге не должны допустить обострения ситуации, заявляют в Европейском союзе.
"В свете продолжающихся беспорядков и роста числа инцидентов с применением насилия в Гонконге крайне важно, чтобы все стороны проявляли сдержанность, отвергали все виды насилия и принимали срочные шаги для деэскалации ситуации", - заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.
Как отмечается в его коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе, в настоящий момент "как никогда важно участвовать в политическом процессе широкого и инклюзивного диалога, охватывающего все ключевые заинтересованные стороны".
Ранее сообщалось, что несколько сотен демонстрантов во вторник возобновили акцию протеста в международном аэропорту Гонконга.
Накануне там уже проходили протестные действия, из-за чего администрация аэропорта отменила все рейсы.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что "противозаконные действия под видом борьбы за свободы" разрушают принцип верховенства закона. По ее словам, для восстановления нормальной деятельности в городе, который является одним из крупнейших в Азии финансовых центров, потребуется длительное время.
Накануне официальный Пекин заявил, что беспорядки уже имеют признаки террористической деятельности.
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