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Дальнее зарубежье 13.08.2019 23:59

ЕС осудил лишение парламентской неприкосновенности членов Национального собрания Венесуэлы

В Евросоюзе расценивают как попирающие закон действия властей Венесуэла во главе с Николасом Мадуро против четырех членов Национального собрания, которых лишили иммунитета от судебного преследования.

"Необоснованные и политически мотивированные решения, принятые 12 августа Верховным судом Венесуэлы и непризнанным Учредительным собранием в отношении Национального собрания и четырех его членов - Томаса Гуанипы, Хосе Герры, Рафаэля Гусмана и Хуана Пабло Гарсии, представляют собой еще одно прямое нападение на единственный демократически избранный орган в Венесуэле", - подчеркивается в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В распространенном во вторник в Брюсселе коммюнике указывается, что до настоящего времени "25 законодателей были обвинены в результате некорректных процессов и лишены конституционно предоставленного им иммунитета".

"Мирное и политическое решение может быть достигнуто только в том случае, если их политическая деятельность не будет криминализирована, а парламентская - не будет пресечена", - отмечает представитель ЕВС.

По его словам, решение кризиса в Венесуэле может быть найдено "только в результате переговорного процесса, ведущего к свободным и заслуживающим доверия президентским выборам".

Национальные субъекты, говорится в документе, должны при доброй воле и в духе компромисса возобновить переговоры в Осло.

Как сообщалось, законодатели, лояльные президенту Венесуэлы Мадуро, лишили парламентской неприкосновенности четырех оппозиционных депутатов, обвиняемых в государственной измене.

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]