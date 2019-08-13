ЕС осудил лишение парламентской неприкосновенности членов Национального собрания Венесуэлы

В Евросоюзе расценивают как попирающие закон действия властей Венесуэла во главе с Николасом Мадуро против четырех членов Национального собрания, которых лишили иммунитета от судебного преследования.
"Необоснованные и политически мотивированные решения, принятые 12 августа Верховным судом Венесуэлы и непризнанным Учредительным собранием в отношении Национального собрания и четырех его членов - Томаса Гуанипы, Хосе Герры, Рафаэля Гусмана и Хуана Пабло Гарсии, представляют собой еще одно прямое нападение на единственный демократически избранный орган в Венесуэле", - подчеркивается в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
В распространенном во вторник в Брюсселе коммюнике указывается, что до настоящего времени "25 законодателей были обвинены в результате некорректных процессов и лишены конституционно предоставленного им иммунитета".
"Мирное и политическое решение может быть достигнуто только в том случае, если их политическая деятельность не будет криминализирована, а парламентская - не будет пресечена", - отмечает представитель ЕВС.
По его словам, решение кризиса в Венесуэле может быть найдено "только в результате переговорного процесса, ведущего к свободным и заслуживающим доверия президентским выборам".
Национальные субъекты, говорится в документе, должны при доброй воле и в духе компромисса возобновить переговоры в Осло.
Как сообщалось, законодатели, лояльные президенту Венесуэлы Мадуро, лишили парламентской неприкосновенности четырех оппозиционных депутатов, обвиняемых в государственной измене.
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