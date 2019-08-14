Спецпредставитель США по КНДР Биган в качестве посла США в России сможет улучшить торговые отношения двух стран, считают в Белом доме

Кандидатура спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана подходит на пост посла США в России из-за его большого опыта работы в Москве и из-за возможности улучшить торговые отношения двух стран, сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации президента США.

Чиновники Белого дома в беседе с телеканалом заявили, что опыт работы Бигана над выстраиванием отношений с властями иностранных государств во время его работы для Ford Motors свидетельствует о том, что он сможет улучшить торговые отношения между США и Россией. По их словам, именно на этой сфере хотел бы сосредоточиться президент США Дональд Трамп.

Кроме того, Биган имеет большой опыт работы в России и Вашингтоне. Он получил степень бакалавра в области русского языка и политологии в Мичиганском университете и был директором Международного республиканского института в Москве с 1992 по 1994 годы. Биган также работал в совете директоров некоммерческого Американо-российского фонда экономического развития и верховенства права.

Получить комментарии самого Бигана телеканалу не удалось. Однако близкий к нему человек сообщил, что он заинтересован в работе посла США в России с учетом того, как медленно продвигаются переговоры с КНДР по денуклеаризации.

Между тем, телеканал сообщил, что еще одним кандидатом на пост является посол США в Германии - Ричард Гренелл.

Получить комментарии самого посла не удалось. Тем временем источник, близкий к нему, считает, что Гренелл не заинтересован в работе в Москве.

Ранее сообщалось, что нынешний посол США в РФ Джон Ханстман подал прошение об отставке с октября текущего года.

"Голос Америки" информирует, что о возможном назначении Бигана послом на минувшей неделе сообщило издание Vox News, ссылаясь на источники, знакомые с обсуждением этого вопроса в Белом доме.

Ни Биган, ни госдепартамент не комментируют эти сообщения.

Биган руководил переговорами США на рабочем уровне с Северной Кореей в преддверии завершившегося безрезультатно ханойского саммита США-КНДР, напоминает "Голос Америки".