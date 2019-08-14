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Истребитель F-18, приблизившийся к самолету Шойгу, принадлежит ВВС Испании

Истребитель НАТО F-18, который попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над Балтикой, но был оттеснен российскими Су-27, принадлежит ВВС Испании и базируется в Литве, сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что на видео, опубликованном Минобороны РФ, виден самолет, напоминающий F/A-18 Hornet, принадлежащий ВВС Испании, базирующийся в Литве.

Изображения испанского F/A-18 с тем же номером и аналогичными символами на его вертикальных стабилизаторах можно найти в интернете.

СМИ подчеркивают, что такие самолеты ВВС Испании являются частью воздушной полиции НАТО и базируются в литовском Шяуляйе с мая по 31 августа. Их миссия состоит в охране воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы.

Ранее телеканал "Россия-24" (ВГТРК) сообщил, что истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой, его оттеснили российские Су-27.

"Российский самолет в сопровождении по крайней мере одного российского истребителя был отслежен ранее сегодня над Балтийским морем", - сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе чиновник аппарата НАТО в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

"Реактивные самолеты Балтийской полицейской воздушной миссии НАТО поднялись в воздух, чтобы идентифицировать самолет, который пролетал вблизи воздушного пространства союзников. После идентификации самолета истребители НАТО вернулись на базу. У НАТО нет информации о том, кто был на борту", - заявили в штаб-квартире альянса.

Самолет министра обороны РФ следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтфлота Су-27 из Калининграда в Москву.

21 июня 2017 года истребитель НАТО также пытался приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтики. Тогда сопроводить борт министра пытался истребитель F-16. Позднее стало известно, что это был F-16 польских ВВС.

В апреле 2018 году Шойгу заявил, что из-за полетов авиации НАТО возрос риск инцидентов. "Повысилась интенсивность полетов натовской авиации у российских границ. В итоге резко возросла опасность провокаций и военных инцидентов", - сказал тогда Шойгу.

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Тэги: РОССИЯ, ИСПАНИЯ, ШОЙГУ, ИСТРЕБИТЕЛЬ


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